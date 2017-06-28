Супербюджетный хэтчбек Honda представят в августе

Японская машиностроительная компания Honda сообщила о том, что намерена презентовать свой новый бюджетный автомобиль. Отмечается, что новинкой станет небольшой хэтчбэк.

Дебют данной модели от Honda ожидается в рамках Индонезийского автосалона, который откроет свои двери 2 августа 2018 года. Более подробной информацией о грядущей новинки пока нет, но индонезийские специализированные порталы считают, что в августе состоится премьера нового серийного хэтчбэка Honda Brio.

Предвестником Honda Brio стал прототип Honda Small RS Concept, дебютировавший в Индонезии в апреле 2018 года. Концепт разработан с использованием архитектуры нового небольшого седана Honda Amaze, премьера которого прошла в Индии. Интересен тот факт, что актуальная генерация Honda Brio и прежнее поколение Honda Amaze получили одно и то же шасси.

Информация о размерах и технических параметрах Honda Small RS Concept пока засекречена. Вероятно, новый хэтчбэк будет производиться в Индии, Индонезии и Таиланде. Нынешнее поколение Honda Brio продается на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Под капотом актуального Honda Brio разместился бензиновый 4-цилиндровый 1,2-литровый атмосферный мотор с отдачей 90 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-скоростной МКПП и вариатором. Вероятно, следующее поколение хэтчбэка также оснастят таким двигателем.