В Воронеже высмеяли гротескный тюнинг ВАЗ-2107 с "оглушителем"

На улицах Воронежа местные жители сфотографировали необычный тюнинг российского автомобиля ВАЗ-2107. Появившаяся в сети фотография с таким тюнингом вызвала насмешливые комментарии пользователей сети.

Интересен тот факт, что автомобиль снабдили множеством наклеек с названием компании Falken, выполненных в духе экстремальных авто. Но центральной особенностью смешной машины стал «оглушитель», которым являются две длинные трубы, направленные вверх из-под самого дна.

Такое обновление автомобиля стало объектом насмешек пользователей сети. Одни поинтересовались, каким образом можно открывать заднюю дверь. Другие же интересовались вибрацией в салоне, которая может возникнуть при такой длине труб. Но такие доработки вызвали также и одобрение у пользователей. Один комментатор окрестил авто «зверем». Другой отметил, что такой гротескный тюнинг пользуется популярностью в Японии и везде можно отыскать единомышленников.