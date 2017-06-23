Эксперты провели тест-драйв новой Skoda Octavia

Специалисты вывели на тест-драйв чешскую обновленную Skoda Octavia, получившую кузов нынешней генерации, но с пересмотренной передней частью. Под предыдущим кузовом эксперты скрывают новую архитектуру.

Новый Skoda Octavia разработают с использованием платформы MQB. Новинку оснастят обширным салоном и просторным багажным отсеком.

Внедрение новой платформы для Skoda Octavia означает изменение ее моторной линейки. Под капотом новинки теперь разместят 1-литровый мотор с производительностью 95 и 115 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются 1,5-литровый 150-сильный агрегат и 2-литровый 197-сильный двигатель.

Также не исключается, что новая Skoda Octavia получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового двигателя с отдачей 150 «лошадок» и 102-сильного электромотора. Общая мощность установки составит 252 лошадиные силы. Отмечается, что точная дата премьера новой Skoda Octavia пока засекречена. Вероятно, новинку представят не раньше следующего года.