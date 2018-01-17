В сеть попали шпионские фото обновленного универсала LADA Kalina-Granta

На просторах интернета опубликовали шпионские фотографии обновленного российского универсала LADA Kalina-Granta. Автомобиль запечатлели в ходе тест-драйва, проводимого на общих дорогах.

Следует сказать, что названием LADA Kalina-Granta является условным, а передняя часть выведенного на тесты авто покрыта камуфляжной пленкой, что не дает возможности четко идентифицировать модель. Но эксперты отметили, что данный автомобиль является либо LADA Granta, либо LADA Kalina.

Скорее всего, новый универсал назовут LADA Granta, несмотря на то, что ряд автомобилистов не уверены в этом. Отмечается, что в руководстве компании «АвтоВАЗ» приняли решение, что все авто, входившие в семейство LADA Kalina, теперь будут называть LADA Granta.

Несмотря на плотную камуфляжную пленку, покрывающую переднюю часть кузова авто, можно рассмотреть, что у машины иной бампер, пересмотренная радиаторная решетка и более вытянутые фары. Остальные подробности об автомобиле станут известны на Московском автосалоне, который откроется в августе текущего года.