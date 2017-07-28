В сети разместили видео с роскошным концептом BMW M8 Gran Coupe

На YouTube-канале Automotive Mike появился трёхминутный видеоролик, который посвящен обновлённому BMW M8 Gran Coupe. Концепт купе показали в марте нынешнего года в Женеве, а презентация товарного автомобиля состоится уже в следующем году.

Концептуальный BMW M8 Gran Coupe сняли со всех ракурсов на мероприятии Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018, проходившего в Ломбардии, Италия. На эту выставку традиционно привозят эксклюзивные мотоциклы и автомобили.

BMW M8 Gran Coupe представляет собой четырёхдверное купе и внешне напоминает актуальное поколение 6-Series Gran Coupe. Новинка имеет наклонную крышу, переходящую в небольшой спойлер. Разумеется, дизайн серийного образца несколько упростят, в частности, колёса могут стать меньше, а бампера получат более привычную форму.

Автомобиль приводится в движение 4,4-литровым мотором V8, способным развивать 600 «лошадей». В тандеме с ним работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия, при этом купе получило фирменный полный привод AWD xDrive. Ожидается, что новый BMW M8 Gran Coupe поступит в продажу в 2020 году.