Названия машин проекта «Кортеж» станут товарными знаками

Накануне НАМИ подал запрос на регистрацию названий автомобилей проекта «Кортеж» в качестве товарных знаков в Роспатент. Институт планирует зарегистрировать наименования Komendant, Senat, Senat Limousine и Arsenal.

Впервые общественность познакомилась с готовым продуктом проекта «Кортеж», когда лицезрела автомобиль Senat Limousine на инаугурации президента России Владимира Путина. Позже глава государства отметил, что машина ему понравилась.

Автомобили проекта «Кортеж» разрабатываются последние 6 лет. НАМИ создает их в сотрудничестве с фирмой Porsche Engineering. Машины строятся на «Единой модульной платформе». Изначально авто позиционировались как транспорт для первых лиц страны, но теперь известно, что они отправятся на массовый рынок под брендом Aurus. Под маркой будут продаваться лимузин, седан, кроссовер и минивэн. Кроме того, сейчас в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается мотоцикл.

Вся линейка моделей Aurus может дебютировать на Московской автомобильной выставке в конце лета. Машины уже с сентября будут доступны для предзаказа. Стоимость единицы составит от 10 миллионов рублей. В 2019 году начнется серийное производство мотоцикла.

Внешность автомобилей проекта «Кортеж» полностью не рассекречивается, однако некоторое представление о них уже имеется. К примеру, накануне седан Aurus был замечен в пробке в Москве. До этого на одном из видео в интернете «засветился» минивэн.