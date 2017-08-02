В России отзывают шины COOPER из-за угрозы разрыва на ходу

Американские покрышки Cooper Cobra Radial G/T могут быть смертельно опасными. Из-за этого они отзываются в России, о чем проинформировал Росстандарт.

Отзыву в России подлежат 14- и 15-дюймовые покрышки Cooper, реализованные в стране с февраля по ноябрь 2017 года. Росстандарт сообщил, что при производстве американских колес было допущено использование неправильного состава резины для брекерного пояса. Такие покрышки могут расслаиваться, из-за чего существует вероятность их разрыва во время движения. Лопнувшее на ходу колесо способно стать причиной ДТП. Фирма Cooper проведет в РФ отзывную кампанию, в рамках которой предоставит клиентам другие шины за свой счет.

Примечательно, что европейский офис Cooper на сайте фирмы разместил в отзывном списке не только всесезонную модель Cobra Radial G/T, но и колеса Trendsetter SE и Mastercraft A/S lV.