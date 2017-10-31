Появились свежие фотографии седана проекта «Кортеж»‍

В сеть попали снимки седана Aurus Senat, созданного в рамках проекта «Кортеж». Автомобиль удалось сфотографировать в дорожной пробке в Москве, после чего фото опубликовали в соцсети Facebook.

На крыше представительского седана Aurus Senat установлены красно-синие проблесковые маячки, судя по которым машину в тестовом режиме использует Федеральная служба охраны. Стоит отметить, официальная презентация автомобилей пройдёт в конце августа на Московском автосалоне. Уже на выставке начнётся приём предзаказов, однако первые экземпляры доберутся до клиентов в первом квартале будущего года.

Седан проекта «Кортеж» укомплектовали гибридной установкой, суммарная отдача которой достигает 600 л. с. Пару электродвигателю составляет битурбированный бензиновый V8. Кроме того, машина получила 9-скоростную автоматическую трансмиссию отечественного производства и систему полного привода.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что цены на модели проекта «Кортеж» будут стартовать от 10 000 000 рублей. Название для марки Aurus представляет собой объединённые первые слоги латинских слов Aurum и Russia. Имена для моделей образованы от названий башен Кремля.