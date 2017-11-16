Опубликованы шпионские снимки переработанного Chevrolet Suburban 2020

Автомобильные папарацци застали кроссовер Chevrolet Suburban 2020 во время его дорожных испытаний. Шпионские снимки прототипа появились в Сети вместе с первыми подробностями новинки.

Американцы намерены реорганизовать полноразмерные модели Chevrolet на архитектуре T1XX. Предполагается, что Suburban нового поколения также будет построен на этой платформе.

Производитель пока не озвучивает сроки дебюта кроссовера Chevrolet Suburban 2020, но инсайдеры пустили слух, что машина будет показана либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего года. О внешности автомобиля пока рано судить, так как она засекречена, а на испытаниях прототип модели был закамуфлирован. Невзирая на это, специалисты убеждены, что передней частью новинка будет похожа на пикап Silverado.

Инсайдеры утверждают, что Chevrolet Suburban 2020 обзаведется новой подвеской. Силовую линейку автомобиля представят 2,7-литровый турбодвигатель, который сможет дезактивировать часть цилиндров, а также 6,2-литровый агрегат отдачей 420 л.с.