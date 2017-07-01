Глава "АвтоВАЗ": LADA подорожают, если рубль продолжит падение

Автомобильные эксперты прогнозируют рост цен на новые машины LADA, в случае если рубль продолжит падение. Об этом сообщил глава отечественной автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ" Николя Мор на недавнем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Глава "АвтоВАЗ" Николя мор сообщил, что ценники на весь модельный ряд LADA зависят от позиции рубля на международном рынке. Он отметил, что при падении рубля, компании придется увеличить прайс-лист всех моделей во избежание больших убытков.

Напомним, "АвтоВАЗ" уже менял цены на весь модельный ряд LADA в этом году. С 1 мая стоимость автомобилей по стране выросла примерно на 2%, в начале года была еще одна прибавка, которая составила 2,5%.

Несмотря на это, компания "АвтоВАЗ" планирует в этом году повысить чистую прибыль ради максимальное благоприятных рыночных условий, однако сейчас рано говорить об этом, ввиду нестабильности российской валюты.