Автопром дал газу: В российских автосалонах вырос спрос на LADA
Российские автомобильные эксперты зафиксировали увеличение спроса на отечественные автомобили LADA. Аналитики также отметили, что российский автопром за первый квартал этого года показал очень хороший прирост, а "АвтоВАЗ" занял большую часть продаж.
Автодилеры отмечают, что за первые три месяца этого года в России было продано более 100 000 машин модельного ряда LADA, что показало рост на 25%, если сравнивать с первыми тремя месяцами 2017 года. На втором месте по популярности оказались автомобили ГАЗ, однако разрыв очень большой, всего было продано 17 000 машин данной марки, что показало рост на 10% в сравнении с предыдущим годом.
Что касается автомобилей УАЗ, то здесь ситуация отнюдь не положительная, дилерам удалось реализовать на 17% меньше машин, чем за прошлый год, продажи составили чуть более 10 000 автомобилей.
Эксперты отмечают, что в целом ситуация на российском рынке становится более-менее стабильной, ведь каждый десятый проданный автомобиль - творение российского автопрома.