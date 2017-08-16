Автомобили УАЗ больше не будут бояться влаги‍

В этом месяце на Ульяновском автозаводе началось производство кузовов, покрытых антикоррозийным средством американской фирмы PPG. Как отмечает пресс-служба компании УАЗ, данный катафорезный грунт увеличивает устойчивость к коррозии в два раза.

Новая грунтовка от компании PPG проникает значительно глубже, чем отечественная, что достигнуто благодаря использованию сульфаминовой кислоты. Кузова, помимо коррозии, будут защищены и от незначительных ударов или трещин. Помимо кузова, такой же грунтовкой будут обработаны пороги и скрытые металлические детали.

Эффективность нового грунта PPG накануне была проверена сотрудниками УАЗ и американской фирмы на совместных тестах. Результаты исследования подтвердили, что катафорезный грунт вдвое лучше защищает металл. Тестирование проводилось в специальной камере, где кузов подвергли 1 500-часовой обработке солевым туманом.

Как отметили в пресс-службе УАЗ, новую краску PPG используют не только российские автопроизводители, но и европейские. В компании также подчеркивают, что данным средством будут обрабатываться кузова всех моделей.