Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB выйдет на рынок в конце 2019 года

Американские автодилеры недавно посетили особое мероприятие, на котором им показали новый кроссовер Mercedes-Benz GLB. В модельной линейке марки новинка окажется между компактными GLA и GLC.

Слухи о создании модели Mercedes-Benz GLB, вдохновлённой легендарным G-Class появились ещё четыре года назад. В сеть неоднократно попадали шпионские фотографии модели, подтверждавшие планы немецкого автопроизводителя. Отметим, что новый автомобиль должен выйти на североамериканский рынок до конца следующего года.

Инсайдеры сообщают, что кроссовер в формате предпроизводственного образца показали дилерам в США. Помимо этого, был продемонстрирован абсолютно новый седан A-Class. В ходе мероприятия стало известно, что Mercedes-Benz GLB будет предлагаться как в пяти, так и в семиместном исполнении. Новинка в первую очередь позиционируется как семейный автомобиль.

Как и новый хэтчбек A-Class, кроссовер сконструируют на платформе MFA2. Её планируется применять для всех компактных переднеприводных авто, которые выйдут в ближайшие годы. Ожидается, что GLB будут производить на совместном предприятии Daimler и Nissan в Мексике.