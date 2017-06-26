Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве

Продажи легковых автомобилей в Москве по итогам первых четырёх месяцев нынешнего года выросли на 15% и составили 72 200 единиц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого агентством «АВТОСТАТ».

Наибольшей популярностью в столице пользуется модель KIA Rio: с января по апрель её приобрели 4 537 москвичей, что на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте расположился седан Hyundai Solaris, продажи которого за отчётный период сократились на 13,5% и составили 3 162 машины.

Третью строчку также занял автомобиль от Hyundai – кроссовер Creta. Выбор на такой машине остановили 2 654 человек, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Далее следуют Volkswagen Polo и Tiguan, разошедшиеся тиражом в 2 512 (+14%) и 2 016 (+41%) экземпляров соответственно.

Шестое и седьмое места достались бренду Skoda, а точнее моделям Octavia (1 963 ед.; +4%) и Rapid (1 790 ед.; +1%). Кроме того, в ТОП-10 популярнейших в Москве легковых машин без пробега вошли французский Renault Kaptur (1 671 ед.; +62%), корейский KIA Sportage (1 631 ед.; +39%) и японский Nissan X-Trail (1 628 ед.; +20%).