Tesla Model 3 поставила очередной рекорд экономичности и сломалась

Американский автоблогер Шон Митчелл уже не первый раз поставил рекорд на Tesla Model 3, проехав значительно больше указанного диапазона батареи. Первый раз ему удалось преодолеть отметку в 500 миль (830 км), второй раз 600 миль (975 км), и наконец теперь автомобилист хочет достигнуть отметки 700 миль (1126 км).

Во время установления второго рекорда, Tesla Model 3 удалось проехать 606 миль, однако в ней что-то сломалось. Стоит отметить, что помимо установления нового рекорда, Tesla Model 3 показала очень хорошие результаты экономичности, потратив всего 68 ватт-часов на километр пути. Для проверки экономичности и диапазона хода электрокара, авторы ролика составили удобный замкнутый маршрут около города Денвер. Автомобилист останавливался всего лишь несколько раз и двигался на средней скорости 32-48 км/ч.

В итоге автолюбителю удалось проехать 606 км, после чего электроника показала, что батарея полностью истощилась. Стоит отметить, что после заезда автомобиль перестал заряжаться, а израсходованная энергия составила 66 кВт часов из 75 доступных, что говорит о поломке чего-то из оборудования. По предварительной информации, из строя вышла 12-вольтовая батарея, которая управляет электроникой, что привело к тому, что компьютер заблокировал все функции и не позволил полной выработки батареи.