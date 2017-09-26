Kia Soul 2019 модельного года получит полный привод

Накануне на зарубежных автомобильных сайтах появились шпионские фотографии обновленного Kia Soul, который был запечатлен во время тестирования в Колорадо. По всей вероятности, новинка получит полный привод.

Согласно шпионским фото, машина внешне особо не изменилась, хотя некоторые обновления всё же видны. Например, у новинки появились новые ходовые огни, а также противотуманки, которые переместились на нижнюю часть радиаторной решетки. Кроме того, обновлённая модель получила расширенные колесные арки и переработанное лобовое стекло.

По инсайдерской информации, обновленный KIA Soul может быть построен на основе Hyundai Kona, если это так, то новинка может получить 2,0-литровый 147-сильный четырехцилиндровый агрегат. Помимо него, кроссовер получит 1,6-литровый турбированный двигатель, генерирующий 175 лошадиных сил, работающий с полным приводом. Отметим, что намеки о полном приводе появились еще в 2015 году, когда был показан прототип Trailster. Эксперты отмечают, что если автомобиль всё же получит полный привод, то он сможет обойти конкурентов, таких как Chevrolet Trax и прочих.