Suzuki начала сборку Jimny нового поколения

Внедорожник Suzuki Jimny встал на конвейер. В сети появилось соответствующее видео, которое подтверждает данную информацию. В ролике видна первая партия новых кроссоверов.

Стоит отметить, что первая партия кроссоверов Jimny была выпущена исключительно для японского авторынка. Под капотом нового автомобиля расположился 110-сильный двигатель, который при небольшом весе внедорожника даст хорошую удельную мощность.

Что касается внутренней и внешней отделки модели, то согласно ролику, видно, что Suzuki Jimny будет предлагаться в двухцветном окрасе. К сожалению, сейчас нет точной информации об оснащении новинки. Внешний вид выполнен в угловатом стиле, а круглая оптика является отсылкой к первому поколению модели.