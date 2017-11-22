Машины в Новосибирске подорожали на 20% больше, чем квартиры

Российские аналитики подсчитали, что за последние 12 месяцев в Новосибирске машины показали значительный рост по ценам, который превысил увеличение стоимости на среднестатистическую квартиру. Квартиры подорожали на 20% меньше, чем популярные иномарки, которые подняли ценник на 25%.

Аналитики «АВТОСТАТ» подтвердили, что Kia Rio, которая стала самой популярной иномаркой в апреле этого года, теперь стоит 625 000 рублей, что говорит о прибавке на 25%. В то же время, квартиры в Новосибирске подорожали на 3,4%, в среднем подержанную квартиру можно купить за 3 000 000 рублей. Учитывая соотношение Kia Rio к метрам квадратным, эксперты отметили, что в прошлом году за стоимость автомобиля можно было купить в 8,5 квадратных метров жилья, в этом году вместо покупки иномарки, можно приобрести 10,4 квадратных метра, что является половиной студии.

Эксперты отмечают что квартиры и машины являются самыми востребованными крупными покупками для семей по всей стране, однако с каждым годом они становятся всё более и более недоступными.