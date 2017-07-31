Эксперты назвали ТОП-3 самых впечатляющих российских вездеходов

Российские инженеры на отлично справляются с разработкой машин с высокой проходимостью. Эксперты назвали три самых впечатляющих вездехода российского производства.

На первом месте оказался болотоход «Шерп», дебютировавший в 2015 году на выставке внедорожников в Москве. Хотя автомобиль приводится с движение 1,5-литровым дизельным турбомотором мощностью всего 44 «лошадки», он справляется практически с любыми преградами на пути. Стоимость такого внедорожника достигает 65 000 долларов (около 4 000 000 рублей).

Второе место занял «Атон-Импульс Викинг 2992», который выглядит намного привлекательнее «Шерпа». Внедорожник, разработанный в 2014 году, способен вместить до семи человек. При весе в 3,3 тонны машина оснащается 82-сильным двигателем. Автомобиль оценили в 200 000 долларов (12 500 000 рублей).

Замкнул рейтинг самых ярких вездеходов «Бурлак», который компания «Вездеходы Макарова» разработала в 2015 году. Модель представляет собой вездеход-амфибию и подходит для эксплуатации в Арктике.

Главной особенностью машины стала её непотопляемость. Каждое из шести колёс внедорожника – своеобразный поплавок, не дающий авто уйти под воду. Любопытно, что цена «Бурлака» до сих пор не была озвучена.