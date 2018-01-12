Назван ТОП-9 автомобилей, которым не страшен пробег в миллионы километров

Одним из самых важных параметров, на который смотрят автолюбители при покупке машины, является пробег. Некоторые авто превращаются в груду металла уже к 100 000 км, а другие остаются в хорошем состоянии, преодолев миллионы километров.

Эксперты назвали девять самых «выносливых» автомобилей. Первое место занял Volvo P1800, принадлежащий американцу Иву Гордону. Мужчина аккуратно ездит на своём автомобиле с 1966 года, с тех пор он проехал 4 800 000 км. Несмотря на это шведская машина остаётся в прекрасном состоянии.

Второе место занимает Chevrolet Silverado 3500 HD, который преодолел уже 1 600 000 км. В 2006 году с выходом на пенсию эту машину купил бывший водитель тягача Хью Пеннингто, который тоже проживает в США.

Автолюбитель Джо Лоосиеро в 1996 году приобрёл Honda Accord, которая на тот момент уже «накатала» 116 000 км. На сегодняшний день пробег авто достигает 1 600 000 км, что позволило ему занять третье место в рейтинге.

Далее следует Dodge 2500 с пробегом в 1 600 000 км. Эта машина используется в курьерской доставке, она проезжает около 800 км в день. ТОП-5 замкнул Saab SPG, на котором пенсионер Питер Гилберт проехал 1 600 000 км.

Далее следуют Lincoln Town Car, на одометре которого значится 2 000 000 км, BMW 325i с пробегом в 1 600 000 км, Mercedes-Benz 240D, проехавший 1 600 000 км и 240D (4 600 000 км).