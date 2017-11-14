В сети появились рендерные изображения нового пикапа Jeep Scrambler

Фотошпионы за последние несколько месяцев неоднократно смогли запечатлеть новый пикап Scrambler от Jeep в ходе тестов. Независимые дизайнеры решили создать рендеры будущей новинки.

У американской марки ранее уже была модель под названием Scrambler такое имя носил компактный пикап на основе внедорожника CJ, который производили с 1981 по 1986 год. Новинку построят на основе свежей генерации Wrangler, дебютировавшей совсем недавно.

Эксперты ожидают, что переднюю часть пикапа полностью скопируют с внедорожника. В отличие от Jeep Wrangler из 80-х, новый автомобиль получит четырёхдверную, а не двухдверную кабину. Даже по шпионским фото можно заметить, что колёсная база пикапа будет длиннее, чем у внедорожника. Задний свес станет длиннее, чтобы установить большой грузовой отсек.

Скорее всего, оптику новинка также унаследует у внедорожника, а задний борт будет иметь оригинальную форму, где появится большой логотип Jeep. На выбор будет предлагаться мягкая и жесткая крыша. Новый Jeep Scrambler дебютирует до конца нынешнего года, серийная сборка пикапа стартует на заводе в Толедо в ноябре этого года.