В Тбилиси стартовало ралли классических автомобилей

В столице Грузии стартовали первые в истории страны гонки на классических автомобилях. Необычное мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия со дня провозглашения первой демократической республики.

Каха Каладзе, градоначальник Тбилиси, во время общения с журналистами рассказал, что в первом ралли для раритетных автомобилей примут участие многие именитые гонщики из Северной Америки и стран Европы. Господин Каладзе уверен, что гонщики оценят маршрут гонки, который будет проходить через множество живописных мест Грузии.

По данным организаторов, суммарно участники заезда преодолеют порядка 900 километров, пересекая исторические города и села страны. Ралли завершится в Тбилиси, а участниками станут 15 экипажей на коллекционных ретро-автомобилях. Спонсором мероприятия выступила Британо-грузинская торговая палата, а также Автомобильная федерация Грузии.