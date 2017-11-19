Эксперты рассказали, чем Volvo XC90 хуже своего предшественника XC60

Шведская компания недавно представила кроссовер Volvo XC90, который специалисты сравнили с предшественником. В результате модель получила оценку ниже, чем Volvo XC60 из-за большего расхода топлива при мощном двигателе.

Кроссовер Volvo XC90 стал последователем модели XC60. В то же время авто получило уникальный дизайн решетки радиатора, расширенные фары и боковые воздухозаборники. Согласно заявлению автопроизводителя, в оснащение вошла высококачественная система безопасности, а также шесть подушек безопасности.

Автоэксперты оценили авто хуже, чем Volvo XC60, несмотря на мощную силовую установку объемом 2.0 литра с отдачей в 250 или 316 «лошадей». Причиной стал слишком высокий расход топлива. Стоит отметить, что XC90 получила большую грузоподъемность – почти тонну. Багажное отделение имеет не только большую грузоподъемность, но и больший объем.