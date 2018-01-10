Самый необычный внедорожник Inkas Sentry MPV собрали в Канаде

Специалисты из Канады собрали внедорожник Inkas Sentry MPV с необычной внешностью. Официальная презентация новинки состоится в рамках выставки систем обороны и безопасности в Канаде в конце мая.

Разработкой внедорожника занималась корпорация APC. Модель Inkas Sentry MPV была создана как специальный транспорт для полиции и военных для участия в спецоперациях. Самый необычный внедорожник получил бронированный кузов, который получил защиту класса BR7.

Авто отличает высокими внедорожными характеристиками благодаря клиренсу в 500 мм, а также дизельному 6,7-литровому турбодвигателю с восемью цилиндрами и отдачей в 390 «лошадей». В качестве трансмиссии была установлена автоматическая коробка передач на шесть скоростей.

Вопреки агрессивному дизайну, салон Inkas Sentry MPV обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров и водителя. В списке оснащения числится кондиционер и комплекс мультимедиа. Также модель предусмотрена для установки специального приспособления для борьбы с завалами.