Каждый четвертый продаваемый в РФ автомобиль выпускается отечественной маркой

Отечественные эксперты проанализировали продажи транспорта на российском рынке. Изыскание охватило показатели первых четырех месяцев текущего года, и показало, что каждая четвертая машина, реализованная в РФ, является детищем отечественного автопрома.

За отчетный период отечественные производители продали на внутреннем рынке 137,7 тысячи легковых автомобилей и LCV. Спрос на эти машины показал положительный тренд в 18%. Всего в январе-апреле в России было реализовано 543,3 тысячи машин. Спрос на транспорт вырос в стране на 20,5% в годовом сравнении.

25,2% продаж на авторынке РФ в январе-апреле текущего года заняты отечественными производителями. При этом, на первом месте оказался «АвтоВАЗ», реализовавший 109,8 тысячи машин с «плюсом» в 25%. Вторую позицию среди отечественных производителей занимает ГАЗ, продажи которого составили 17,1 тысячи транспортных средств и выросли на 10%. Третье место занимает УАЗ, реализовавший 10,8 тысячи автомобилей. Продажи Ульяновского автозавода просели на 17% в годовом сравнении.