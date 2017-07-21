В Италии определили самый красивый автомобиль в мире

В рамках фестиваля «наилучших и самых красивых» авто в мире был объявлен победитель 2018 года. Фестиваль красивых авто Concorso d’Eleganza Villa d’Este прошел в Италии с 22 по 24 мая текущего года.

Британский автопроизводитель привез свою новинку премиального класса Bentley EXP10 Speed. Спортивное городское купе и стало победителем ежегодного фестиваля Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. В результате купе Bentley EXP10 Speed было признано самым красивым автомобилем в мире и оказалось лучше нескольких десятков конкурентов из Азии и Европы.

Стоит отметить, что разработкой внешности для премиального Bentley EXP10 Speed занимался дизайнер создавший вид современной Skoda Fabia. Специалисту удалось сохранить фирменные черты британской марки, доработав форму задних и передних фар. Добавим также, что автоэксперты отметили ряд элементов, которые присущи обновленному спортивному авто Porsche 911.