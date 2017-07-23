Китайская Huansu выпустит "клона" Lamborghini Urus

Китайская марка Huanse, принадлежащая автоконцерну BAIC, готовится представить новый кроссовер, который повторяет внешность итальянского Lamborghini Urus. Недавно в сеть попали первые эскизы будущего автомобиля.

Название бренда Huanse в переводе с китайского означает «магическая скорость». Не исключено, что именно поэтому в компании решили сосредоточиться на выпуске высокопроизводительных моделей. На днях компания раскрыла свои планы на ближайшие годы. Так, Huanse выпустит пять спортивных кроссоверов премиум-класса.

Отметим, что марка намерена выпустить целое семейство SUV с индексом Х в названии, которое будут производить параллельно с S-линейкой. Первым свет увидит «клон» Lamborghini Usus, который предложат исключительно с гибридными и электрическими установками собственной разработки Huansu. Примечательно, что дизайн экстерьера существующего семейства S2, S3, S5, S6 и S7 был позаимствован у моделей Lexus.