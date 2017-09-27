Новый рекорд: На Украине в «Запорожец» влезло 17 человек

Рекорд удалось установить в рамках ретро-фестиваля «Запорожские врата». 17 участников по традиции испытывали пассажировместимость легендарного автомобиля.

В этом году в салон «Запорожцы» влезло 17 человек. Никита Литвин, владелец машины, отметит, что ЗАЗ-968М обладает уникальной пассажировместимостью, и что он мог бы даже поехать с 16 пассажирами.

Напомним, что в 2016 году в салоне «Запорожца» смогли разместиться 13 человек. В 2017 году этот показатель увеличился до 14 пассажиров, а в этом году рекорд снова удалось побить. Среди 17 пассажиров были мужчины, женщины, а также несколько подростков.

Участники эксперимента отметили, что их порадовала возможность прославить автомобиль. При этом они не могли не отметить, что дышалось в салоне машины очень сложно. К счастью, во время эксперимента никто не пострадал.