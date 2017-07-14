Названы самые яркие «горячие» хэтчбеки 90-х годов

Хот-хэтчи были на пике своей популярности именно в 90-х годах прошлого века. В то время высокопроизводительные «малыши» давали фору даже породистым спорткарам.

Самым ярким «заряженным» хэтчбеком 90-х годов можно считать Audi S2, несмотря на то, что производитель позиционирует модель как купе. Трехдверка комплектуется 2,2-литровым турбомотором отдачей в 220 л.с. До первой «сотни» Audi S2 разгоняется всего за 5,7 секунды.

Второе место занимает Nissan Pulsar GTI-R. Этот автомобиль оснащен 2-литровым турбированным двигателем, выдающим 230 «лошадок». Первые 100 км/ч хот-хэтч набирает за 5,4 секунды.

На третьем месте ТОП-5 самых ярких «горячих» хэтчбеков оказался пятидверный Lancia Delta HF Integrale. Он не один год подряд являлся лидером в раллийных гонках. Под его капотом разместился 2-литровый 210-сильный агрегат.

Четвертое место занял Volkswagen Corrado VR6, оснащенный двигателем объемом 1,9 литра и отдачей 190 л.с. Рейтинг закрывает Honda CRX SiR с 1,6-литровым мотором 160-сильным бензиновым движком с системой V-TEC.