Эксперты назвали ТОП-10 самых беспроблемных автомобилей

Сотрудники iSeeCars проанализировали данные о проходивших в США отзывах и назвали автомобили, на которых реже всего обнаруживали потенциальные поломки.

Самым беспроблемным автомобилем был признан седан Hyundai Accent, который известен россиянам как Solaris. Модель может похвастаться минимальным количеством отзывов и отсутствием серьёзных неполадок при эксплуатации.

На втором месте оказался кроссовер Chevrolet Equinox, который конкурирует с Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan Rogue Ford Escape, но уступает им по продажам на рынке США.

Хотя японская Toyota Corolla и является самой массовой машиной в мире, её очень редко отзывают. Владельцам компактного седана Honda Civic также можно особо не следить за проведением отзывных кампаний. Отметим, что ежегодно продаётся почти 400 000 таких авто.

Замыкает ТОП-5 самых надёжных автомобилей Honda CR-V, который недавно сменил поколение. Далее следует ещё одна модель марки Honda – Accord, которую по популярности превосходит разве что Toyota Camry.

По сути Subaru Crosstrek представляет собой кроссовер XV, который сменил прежнюю платформу на SGP с появлением нового поколения. На восьмой строчке разместился безоговорочный лидер своего класса Toyota Camry. Кроме того, в рейтинг самых беспроблемных авто попали Hyundai Elantra и GMC Terrain.