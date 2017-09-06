Кроссовер SsangYong Actyon получит гибридную и электрическую версии

Чисто электрический вариант SsangYong Actyon появится со сменой поколения кроссовера в 2020 году. Что касается гибридной версии, её появление ожидается в ближайшем будущем.

Таким образом компания SsangYong решила сохранить свою конкурентоспособность на мировом рынке. По данным Autocar, электрический кроссовер Actyon получил полный привод и будет построен на основе концепт-кара SsangYong e-SIV Concept, который был представлен в Женеве. Автомобиль оснащался 190-сильным электромотором и блоком батарей на 61,5 кВт-ч. Запас хода электрокроссовера составляет 320-450 км.

SsangYong Actyon, который также известен как Korando, в гибридной версии на основе дизельного ДВС выйдет в ближайшее время. По данным компании, этот автомобиль соединит в себе «лучшее из двух миров»: низкий расход топлива, низкий уровень выбросов CO2, увеличенный запас хода и хороший крутящий момент.