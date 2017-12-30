Обновленный Nissan Juke скоро приедет в Россию

В ближайшее время на российский авторынок должен выйти обновленный японский кроссовер Nissan Juke. Дебют новинки состоялся в рамках Женевского автосалона в марте текущего года.

Теперь россияне смогут купить популярный кроссовер в шести вариантах исполнения. Во внешности нового Nissan Juke следует отметить пересмотренную радиаторную решетку с оттенком темный хром и затемненные блоки фар головного света и повторителей поворота во внешних зеркалах.

В перечне функций базовой версии стоит выделить климат-контроль, боковые задние зеркала с электрорегулировкой, передние и задние электрические стеклоподъемники, светодиодные дневные ходовые огни, аудиосистему со встроенным CD-проигрывателем, систему динамического контроля, передние противотуманки, круиз-контроль, интерфейсы USB и Bluetooth. Более роскошные модификации Nissan Juke получили мультимедийный центр Nissan Connect, камеру заднего обзора и систему бесключевого доступа Nissan Intelligent Key.

Салон машины исполнен в оранжевом и синем цветах. Руль в автомобилей обшили высококачественной кожей, а на панели управления расположился новый дисплей, благодаря которому можно легко получать разную информацию.