Ford опубликовали первый тизер нового Mustang Shelby GT500

Американский автопроизводитель Ford опубликовал первый официальный тизер нового Mustang Shelby GT500. Модель является самой мощной версией знаменитого спорткара была представлена на снимке.

Тизер представляет новое поколение Ford Mustang Shelby GT500 сверху, однако автоэксперты смогли определить ряд нововведений. Дизайнеры постарались сохранить фирменные черты модели. Осталась прежняя ливрея: синий окрас кузова и широкие полосы белого цвета вдоль авто.

Заднее крыло Ford Mustang Shelby GT500 стало крупнее, а капот получил вентиляцию. Ранее представители компании сообщили, что новое поколение спорткара получит массивную радиаторную решетку, сплиттер спереди, а также инновационную систему выхлопа со сдвоенными патрубками.

Актуальная версия легендарного спорткара Ford Mustang Shelby GT500 оснащена тубодвигателем V8 объемом 5,2 литра с отдачей в 526 «лошадей». Ожидается, что новинка сохранит силовую установку, однако производитель форсирует мощность до 700 «лошадей».