Новый электрокар Nissan Leaf лишился крыши

Японская машиностроительная компания Nissan презентовала новую модификацию своего нового электрокара Nissan Leaf, получившую открытый верх. Прототип приурочен к выпуску 100-тысячного экземпляра серийного электромобиля в Японии.

Новинка получила название Open Car и трехдверный кузов. Более подробная информация о машине не предоставлена, известно лишь то, что автомобиль так и не станет серийным.

Под капотом стандартного варианта исполнения Nissan Leaf разместился 150-сильный электродвигатель, работающий вместе с набором аккумуляторных батарей емкостью на 40 кВт/ч. До первой «сотни» электрический хэтчбэк разгоняется за 8,2 секунды, а дальность хода авто составит 380 км.

Стоит сказать, что новый Nissan Leaf обустроили системой полуавтономного управления ProPilot, в основу которой лег лазерный сканер, благодаря которому можно определить точное расстояние до других объектов, а также авто снабдили системой кругового обзора. Также в перечне функций авто стоит выделить ассистент контроля за выходом из полосы движения и систему контроля ускорения и замедления.