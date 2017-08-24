Apple и Volkswagen выпустят беспилотный автомобиль

Компания Apple заключила с Volkswagen договор, который предусматривает разработку беспилотного авто для сотрудников американской корпорации. Об этом пишет авторитетное издание The New York Times.

Согласно данным газеты, в беспилотный автомобиль превратят минивэн Volkswagen T6 Transporter. Раньше Apple пыталась договориться о создании линейки полностью самоуправляемых коммерческих машин на электротяге с BMW и Mercedes-Benz. Однако из-за чрезмерных требований американской компании, которая хотела получить полный контроль над внешним видом и технической составляющей автомобилей, данные переговоры завершились безрезультатно.

Сегодня Apple решила сосредоточиться на выпуске автономного шаттла, который будет перевозить работников компании. На создание такой машины уходит почти всё время команды, сформированной ради разработки самоуправляемых авто примерно четыре года назад.

Работа над беспилотным шаттлом ведётся с отставанием от плана. При этом пока неизвестно, чем займётся сформированный отдел после выпуска автономного минивэна. Ранее сообщалось, что «яблочная» корпорация потратила на проектирование электрокара с автопилотом внушительные средства, однако пока Apple значительно отстаёт от конкурентов в данном сегменте рынка.