Представлен обновленный кроссовер KIA Sportage

У рестайлингового KIA Sportage не только изменилась внешность, но и появилась гибридная версия. Автомобиль стал расходовать меньше топлива и наносит меньше вреда окружающей среде.

Южнокорейские машиностроители рассказали о рестайлинговом KIA Sportage. Европейским клиентам автомобиль предложат в третьем квартале нынешнего года. Сколько будет стоить новинка, производитель пока не уточняет.

На обновленном KIA Sportage установлена оптика в духе нового Cerato, дебютировавшего в январе в Детройте. Машина получила новые противотуманные огни, иные воздухозаборники и радиаторную решетку. Также транспортное средство получило новые бамперы и выхлопную систему.

В списке доработок обновленного KIA Sportage имеются улучшенная защита днища, колесные диски размерностью 16,17 и 19 дюймов, другая панель приборов, усовершенствованная информационно-развлекательная установка с большим тачскрином и кресла спортивного образца с кожаной отделкой.

Благодаря обновлению кроссовер KIA Sportage впервые стал гибридом. Его установка работает по схеме mild hybrid. В ней взаимодействуют 4-цилиндровый «турбодизель» и 48-вольтовая электросеть. Корейцы утверждают, что такой тандем позволяет экономить паркетнику топливо и меньше вредить экологии.

Обновленный KIA Sportage больше не оснащается 1,7-литровым CRDi. Его сменил агрегат U3 CRDI объемом 1,6 л отдачей 115 или 136 л.с.