Volkswagen начал производство Amarok с 258-сильным мотором

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen накануне начала производства популярного пикапа Amarok, получившего новую силовую установку, которая возглавит моторную гамму.

Топовая силовая установка представляет собой 3,0-литровый турбированный дизельный агрегат EA897, который способен генерировать 258 лошадиных сил. Компания начала производства Amarok с данной двигателем в Ганновере на заводе Volkswagen Commercial Vehicles. Как отмечается, новый двигатель получат такие варианты исполнения, как Amarok Highline и Aventura. Данной комплектации получили также 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода 4Motion.

Пресс-служба автопроизводителя сообщает, что пикап Volkswagen Amarok Highline с новым силовым агрегатом будет продаваться по цене от 43,2 тысячи евро, что в переводе на российскую валюту составляет 3 107 000 рублей. Топовая модификация Amarok Aventura стоит несколько дороже, покупателям придется выложить 48,8 тысячи евро, что эквивалентно 3 510 000 рублей.