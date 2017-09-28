Ателье Carlex Design представило уникальный интерьер купе McLaren 720S

Тюнинг-ателье Carlex Design представило модификацию спорткара McLaren 720S в кузове купе. Главной особенностью доработанной версии стал уникальный интерьер и особая графика на кузове авто.

Несмотря на то, что автопроизводитель McLaren имеет собственное тюнинг-ателье MSO, данное купе McLaren 720S by Carlex Design сильно выделяется. Придворное ателье готовит широкий список дополнений для клиентов бренда, однако в нём нет ничего подобного.

Согласно официальным снимкам весь салон спорткара McLaren 720S by Carlex Design обит высококачественной кожей фиолетового оттенка, а также алькантрой, с которыми отлично гармонируют аккуратные вставки из углеволокна.

Помимо уникального оформления салона купе выделяется особой графикой на кузове в виде крыльев на дверях. Специалисты Carlex Design оставили техническое оснащение спорткара McLaren 720S без изменений: наддувной мотор с отдачей в 720 «лошадей» при моменте силы в 770 Нм.