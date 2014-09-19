ТагАЗ Aquila переродилась в MPM PS 160 и стала француженкой

Нашумевшая в свое время ТагАЗ Aquila вновь покоряет автомобильный рынок, на этот раз французский. Модель получила новое название MPM PS 160 и накануне была рассекречена.

Российская история ТагАЗ Aquila закончилась столь же быстро, как и началась. Модель появилась в 2011 году и вызвала настоящий фурор в СМИ, однако после выпуска 10 экземпляров завод "ТагАЗ" обанкротился и был закрыт.

ТагАЗ Aquila представляет собой довольно дешёвую модель, которая получила спортивный вид, лёгкий стеклопластиковый кузов и неплохие характеристики. В 2016 году компания заявила о возрождении модели под новым именем, однако уже не в России, а во Франции. В результате был создан бренд MPM Motors, который занялся производством PS 160, сейчас известно о 350 выпущенных автомобилях.

Стоит отметить, что комплектующие для PS 160 поставляются из разных стран. Например, шасси для модели разрабатывают специалисты из Украины, а двигатель является наработками Mitsubishi и поставляется из Китая. Собственно о двигателе, он представляет собой 1,6-литровый агрегат, генерирующий 100 лошадиных сил и работающий с МКПП. Такой весьма непривлекательный мотор обуславливается весьма привлекательной ценой - 9 900 евро, что всего на 2 110 евро дороже Dacia Logan.