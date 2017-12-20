Фотошпионы заметили новый внедорожник Changan CS85 на тестах

В объективы китайских фотошпионов попал кроссовер Changan CS85. Автомобиль проходил дорожные тестирования в Китае.

Появилась информация, что новая модель будет построена на основе архитектуры кроссовера Changan CS75, который ранее был презентован в России. Если говорить о технических характеристиках и наполнении новой модели, не стоит ожидать заметных изменений.

Салон во многом позаимствован у предшественника. Кардинально поменялся стиль дизайна экстерьера автомобиля. Changan CS85 получил новый кузов, модернизированную головную оптику и иные габаритные фонари.

Из фотографий видно, что производитель решил полностью скрыть бампер и решетку радиатора от глаз публики, вообще их не установив. Этот факт приводит на мысль, что самым значительным изменениям подвергнутся именно эти элементы.

Что касается силовой установки, официальных данных производитель не предоставляет. Эксперты предполагают, что автомобиль получит под капот силовую установку объемом 1,5 литра, способную генерировать 178 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат 6-диапазонную механическую коробку передач или 6-скоростной «автомат».