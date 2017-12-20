Минивэн Hyundai H-1 преобразовали в роскошный лимузин

На страницах специализированных порталов обнародовали информацию, что корейский минивэн Hyundai Grand Starex получит новую роскошную версию. Следует отметить, что в России такой автомобиль известен под именем Hyundai H-1.

Сообщается, что новая версия минивэна получила название Hyundai Grand Starex Limousine. Такую версию обустроили высокой крышей, хромированной радиаторной решеткой, такими же порогами, а передние и задние бамперы получили такую же окраску, что и кузов автомобиля. Клиент может заказать как 6-, так и 9-местную версию минивэна.

В 6-местном варианте исполнения Hyundai Grand Starex Limusine имеется особая перегородка, из которой выезжает экран размером 21,5 дюйма. Пассажиры на втором ряду могут пользоваться 8-дюймовым тачскрином, применяя его для управления телевизором и другими функциями. Новинка получила аудиосистему Krell с 11-ю колонками.

Технические параметры новинки пока держатся в секрете. Под капотом базовой модификации разместился 2,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 176 и 140 лошадиных сил. Кроме него предусмотрен газовый двигатель с мощностью в 159 «лошадок». Моторы работают вместе с 5-скоростной АКПП и 6-диапазонной МКПП с системами заднего и переднего привода. Цены на новинку станут известны в начале лета, тогда же и стартуют продажи нового авто.