Специалисты рассказали можно ли ездить на автомобиле с трещиной на лобовом стекле

Правила дорожного движения четко запрещают езду с отсутствующим одним из стекол, однако возможна ли езда с трещиной на лобовом стекле известно не всем.

Во время прохождения процедуры техосмотра лобовое проверяется на наличие трещин. По требованиям техосмотра на ветровом стекле со стороны водителя не должно быть даже маленькой трещины. В противном случае, техосмотр будет не пройден, а водителя обяжут заменить лобовое стекло.

В перечень неисправностей, с которыми нельзя выезжать на общественные дороги, трещина не входит, так что представители ГАИ могут только порекомендовать водителю заменить стекло. Продать автомобиль с такой неисправностью тоже можно, однако есть вероятность что скидка, которую попросит покупатель, будет больше, чем обошелся бы ремонт.