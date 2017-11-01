В сети опубликовали эскизы Jeep Wrangler 2030 года

В рамках конкурса Drive for Design от подразделения FCA представили эскизы Jeep Wrangler 2030 модельного года. Лучший дизайн внедорожника создал Эдуард Крет, который учится в высшей школе Дизайна и Архитектуры, в проекте Jeep Wrangler DJ.

Участникам конкурса Drive for Design предлагают разработать собственный внешний вид поколений будущего популярных машин. В этом году дизайнерам предложили создать эскизы Jeep Wrangler 2030 года. Лучшим признали проект Jeep Wrangler DJ, который разработал Эдуард Крет.

Несмотря на футуристичный внешний вид, Jeep Wrangler DJ сохранил ряд фирменных дизайнерских решений. По мнению студента внедорожник 2030 года избавится от радиаторной решетки, поэтому на её месте установлен цифровой дисплей аудиосистемы. Окантовка кузова выполнена из люминесцентной светящейся полосы. В качестве приза Крет получил курс дизайна, который будет проходить в течение двух недель в Лоренс Технолоджикал, а также возможность поработать со специалистами FCA.