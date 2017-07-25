Subaru Forester нового поколения получил гибридную версию

Японские дилеры Subaru уже принимают заявки на новую генерацию кроссовера Forester с полным приводом. «Живые» продажи модели, дебютировавшей в марте в Нью-Йорке, начнутся этим летом.

Пятое поколение Subaru Forester сконструировали на новой архитектуре, благодаря чему модель прибавила в габаритах и стала легче. В Японии внедорожник можно заказать в четырёх вариантах исполнения. Под капотом автомобиля устанавливается 2,5-литровый двигатель, способный развивать 182 лошадиные силы и 238 Нм.

Помимо этого, Subaru Forester доступен с гибридной установкой, которая объединяет в себе 145-сильный ДВС и электрический мотор с отдачей в 14 «лошадок». Электродвигатель питается от литий-ионного аккумулятора на 4,8 А/ч. Отметим, что гибридная версия продаётся только на домашнем рынке, а в США модель предлагается исключительно с ДВС.

Также японский вариант внедорожника оснастили системой Driver Monitoring System, которая способна «узнавать» водителя и следить за его состоянием. Система автоматически настраивает климат-контроль, зеркала и водительское кресло. В её память можно внести предпочтения до пяти водителей, в соответствии с которыми технология настроит авто.