НТВ покажет документальный фильм о президенстком лимузине "Кортеж"

Лимузин из проекта «Кортеж» считается наиболее засекреченным российским современным авто. Его разработка стартовал еще в 2012 году, тогда же было объявлено о разработке и других автомобилей, предназначенных для высших чиновников РФ, а сегодня зрители телеканала НТВ смогут узнать, как создавался президентский лимузин.

Журналисты, снявшие документальный фильм «Кортеж». Одни из первых понаблюдали за разработкой автомобилей. Они видели как создают компоненты машин, разговаривали с инженерами и дизайнерами, присутствовали на краш-тестах и тест-драйвах на полигоне.

«Кортеж» это фильм о наиболее таинственном автомобилем проекта. Президентский лимузин был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина, состоявшейся 7 мая текущего года. На нем Путин прибыл к Большому Кремлевскому дворцу, где и прошло торжество вступления в должность руководителя государства.

ФГУП «НАМИ», которое разрабатывало автомобили проекта «Кортеж» теперь стало популярным инженерным центром. Множество предприятий получили заказы, имеющие гриф «Секретно». Стоит сказать, что внедорожник и седан проекта «Кортеж» начнет выпускаться серийно, а с 2019 года их смогут приобрести и рядовые граждане.