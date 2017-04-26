Депутаты МГД решили снизить ставку налога на прибыль для производителей авто

В Мосгордуме прошло заседание, на котором было принято решение оказать поддержку законопроекту, нацеленному на предоставление преференций местным автопроизводителям. По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, местные производители авто благодаря отчетному документу смогут рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль до 12,5%. Об этом пишет РИАМО.

Как пояснил министр, на господдержку в рамках законопроекта смогут рассчитывать те автопроизводители, которые имеет столичную регистрацию и работают в Москве. Документ предлагает распространить действие льготной налоговой ставки на налоговые периоды 2018-2020 гг. включительно.

Отмечается, что снижение налоговой ставки поспособствует модернизации предприятий автопроизводителей. Также это облегчит им задачу по расширению штата сотрудников и повышению объемов производства. В обозримом будущем благодаря этому объем налогов в бюджет Москвы вырастет.



