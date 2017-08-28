В интернете обнародован первый тизер беспилотного электромобиля от BMW
Баварская автомобилестроительная компания BMW обнародовала на просторах сети первое тизерное изображение своего беспилотного электрокара, выпуск которого запланирован на 2021 год. Отмечается, что его сборку наладят на заводе Dingolfing (Германия).
Пока в интернете опубликован концепт Vision Vehicle, являющийся прообразом электрокара BMW INext. В настоящее время можно увидеть только расплывчатые очертания будущей машины, но все же специалисты предполагают, что этим электромобилем будет кроссовер с несколько угловатыми колесными арками и необычным коротким верхом, имеющим короткий задний свес.
По мнению ряда экспертов, серийный вариант электрокара станет кроссовером с размерами, подобными BMW X5. Также конструкторы баварского бренда создадут несколько батарей, обеспечивающих дальность хода от 450 до 700 км. Согласно непроверенным данным, в моторной линейке грядущего электромобиля представят полностью электрические моторы с отдачей от 134 до 443 лошадиных сил. Помимо того, новинку оснастят системой автономного управления, а сама машина сможет взаимодействовать с другими транспортными средствам и определять нужную траекторию движения. Концепт нового электрокара будет представлен к концу нынешнего года.
Ранее стали известны цены на новый BMW M2 Competition. За него автолюбителям придется отдать от 58 990 долларов, что равняется 3 669 694 рублям по текущему курсу.