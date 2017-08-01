Mercedes-Benz продолжит выпуск G-Class W461 вместе с новым поколением

В пресс-службе автопроизводителя Mercedes-Benz сделали заявление, согласно которому G-Class будет производится параллельно с новым поколением внедорожника. Речь идет о версии 461, которую продолжат реализовывать в странах, где действуют нормы Euro 5.

Ян Хэдли Джеймс, топ-менеджер Mercedes-Benz, рассказал, что выпуск G-Class W461 продолжится для тех стран, где разрешается реализация автомобилей, проходящих по нормам Euro 5. Господин Джеймс подчеркнул, что Mercedes-Benz G-Class W461 до сих пор популярен благодаря хорошей сборке и надежному кузову, поэтому производство остановлено не будет, пока есть спрос.

Mercedes-Benz G-Class 461 появился впервые в 1991 году и оснащался 2,8-литровым 5-цилиндровым мотором, способным генерировать 120 лошадиных сил. Автомобиль получил 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию и полный привод. Машина разгоняется до 100 км/час за 16 секунд, а максимальная скорость модели составляет 138 км/час.