«Даже терминатор в шоке»: Воронежцы высмеяли цены на бензин

Ни для кого не секрет, что цены на бензин в России продолжают расти, а жители Воронежа возмущены новыми расценками. Горожане высмеивают высокие цены с помощью мема с Арнольдом Шварценеггером в роли терминатора.

Воронежцы не перестают удивляться стремительно растущим ценам на топливо, однако если ранее жители города только возмущались, то теперь смеются с помощью Арнольда Шварценеггера: «Даже терминатор в шоке».

В одном из сообществ Воронежа опубликовали новый мем, в котором смеются над высокими ценами на бензин. Главным героем стал персонаж фильма «Терминатор», которого играет Арнольд Шварценеггер. Герой говорит, что ему нужна заправка, далее идет фото цен на топливо на заправке «Лукойл» в Воронеже. Затем следует обгоревшее лицо терминатора, которое выражает шок. И завершает всю картину фотография со Шварценеггером в преклонном возрасте, который едет на велосипеде.

Активные пользователи прокомментировали, что даже терминатор в шоке от новых цен на бензин. Многие уверено заявили, что вскоре пересядут на велосипеды вслед за Шварценеггером и откажутся от авто с такими расценками.