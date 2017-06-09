Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов в России

«АВТОСТАТ» сообщает, что январе-марте 2018 года универсалы проданы в России в количестве 26,5 тыс. транспортных средств. Спрос на эти автомобили вырос в РФ в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом минувшего года. Накануне эксперты озвучили ТОП-10 самых востребованных «сараев» в стране.

Универсалом №1 в России остается LADA Largus. За январь-март автомобиль разошелся по стране тиражом 9 249 единиц. Второе место досталось LADA Vesta SW/ SW Cross. Эти машины реализованы в количестве 8 401 экземпляра. Третье место досталось LADA Kalina с показателем в 3 559 проданных автомобилей.

Четвертое место в ТОП-10 занял универсал KIA cee’d SW, за январь-март разошедшийся тиражом 2 746 единиц. Пятое место в рейтинге досталось Ford Focus, проданному в количестве 1 151 экземпляра. Во второй пятерке ТОП-10 оказались Renault Dokker (392 ед.), Subaru Outback (306 ед.), Skoda Octavia Combi (126 ед.), Citroen Berlingo Multispace (104 ед.) и Volkswagen Passat Variant (104 ед.).

«АВТОСТАТ» отмечает, что по итогам 1 квартала 2018 года универсалы заняли 7,2% продаж нового легкового транспорта в России. Это на 3,2% больше в годовом сравнении.